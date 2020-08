Brutte notizie per la Juve. Arriva una multa dalla Fifa a causa... di Benatia (Di giovedì 13 agosto 2020) Il massimo organo del calcio mondiale ha multato il club bianconero per una clausola presente nel contratto di cessione di Benatia agli arabi Leggi su 90min

eivdg : Lore: quindi? Come sta Ric? Eugi: brutte notizie Lore: oh no Eugi, aprendo la porta per far entrare Zanotti: è ancora qui #bestofeivdgquotes - MotisiAntonino : DIEGO FUSARO: Brutte notizie dalle basi USA in Italia. Sentite cosa non ... - Oldgenoa : Quindi è falso che lo stato pagherà il fanno alla controparte, suggerimento prima di scrivere e parlare informarsi… - fireguard64 : @usalamuni @DSantanche Ogni tanto leggere, e non a farsi raccontare le notizie dal barbiere, sarebbe meglio, giusto… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Brutte notizie dalle basi USA in Italia. Sentite cosa non vi raccontano...' -