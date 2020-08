Arsenal, Ozil resta: «Dimostrerò di essere utile alla squadra» (Di giovedì 13 agosto 2020) Mesut Ozil ha parlato del suo futuro, annunciando di voler restare all’Arsenal Il futuro di Mesut Ozil sembrava ormai lontano dall’Arsenal, con la scadenza del contratto fissato per giugno 2021. Ma ai microfoni di The Athletic, il tedesco ha annunciato di voler restare ai Gunners. «L’ultimo periodo è stato difficile, ma amo l’Arsenal. Non me ne andrò, non lascerò decidere ad altre persone. Darò tutto quello che ho per questo club. Situazioni come queste non mi piegheranno mai, mi rendono solo più forte. Ho dimostrato in passato che posso essere utile alla squadra e lo dimostrerò di nuovo». Leggi su ... Leggi su calcionews24

