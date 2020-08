Ufficiale Juventus: rescissione consensuale per Matuidi. Futuro in MLS? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo tre stagioni, Blaise Matuidi ha deciso di salutare la Juventus. Il centrocampista francese, infatti, rescinde il contratto che lo lega alla Vecchia Signora e torna sul mercato, pronto a rilanciarsi altrove. Si parla di un suo possibile passaggio in MLS, dove lo attenderebbe l'Inter Miami di David Beckham.caption id="attachment 665441" align="alignnone" width="1024" Matuidi (Getty Images)/captionIL COMUNICATOLa Juventus ha diffuso la notizia con una nota sul suo sito: "Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in ... Leggi su itasportpress

