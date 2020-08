Test rapido per chi rientra in Italia? Un bluff. Dubbi su attendibilità, privacy e logistica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Angeli Manca ancora la certificazione per l'esito in 15 minuti. Ippolito: "Diagnosi incerta" Dubbi su attendibilità, possibilità di pianificazione, reciprocità e coordinamento con i partner europei; rispetto della privacy. Sono molte le incognite che pesano sull'ipotesi, allo studio del governo, di eseguire Test rapidi sui viaggiatori al rientro dai paesi a rischio, compresi quelli che fanno parte dell'area Schengen. Sono oltre un milione e mezzo soltanto gli Italiani che hanno scelto di trascorrere comunque le vacanze all'estero secondo una ricerca Coldiretti-IXE'. Sull'attendibilità dei Test rapidi in generale, compresi quelli sulla saliva, si è espresso ieri il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. «Ancora non ... Leggi su ilgiornale

