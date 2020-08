Tesserato del Barcellona positivo al coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) . Il giocatore non è tra i convocati per Lisbona. Barcellona (SPAGNA) – . A dare la notizia è stato lo stesso club blaugrana che non ha reso noto il nome della persona coinvolta precisando che il contagiato non ha avuto contatti con i giocatori partiti per Lisbona. Nessun rischio quindi per i catalani che saranno impegnati nei quarti di finale di Champions. La positività riguarda uno dei calciatori che sono arrivati da qualche giorno e quindi uno tra Pedri, Trincao, Matheus Fernandez, Todibo, Wagué, Alena, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets. Isolamento domiciliare Il giocatore risultato positivo è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare in attesa della guarigione. Tutti gli altri tesserati sono stati sottoposti al tampone all’arrivo all’allenamento per escludere possibili ... Leggi su newsmondo

