Sorpresa al Trofeo Sette Colli 2020: Simona Quadarella dà forfait dalla gara degli 800 sl (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il programma serale della seconda giornata del Trofeo Sette Colli 2020 si apre con una Sorpresa: Simona Quadarella non scenderà in acqua nella prova degli 800 stile libero. La nuotatrice azzurra era apparsa in grande difficoltà nei 1500 stile libero di ieri, prova nella quale è stata battuta da una straordinaria Martina Rita Caramignoli. Nessun infortunio per Quadarella, ma probabilmente una scelta legata alla volontà di non disputare un’altra prova sottotono viste le difficoltà di preparazione avute negli ultimi mesi.L'articolo Sorpresa al Trofeo Sette Colli 2020: Simona ... Leggi su sportfair

zazoomblog : Sorpresa al Trofeo Sette Colli 2020: Simona Quadarella dà forfait dalla gara degli 800 sl - #Sorpresa #Trofeo…