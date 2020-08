Siviglia-Manchester Utd, formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 agosto 2020) Siviglia-Manchester United sarà una delle due semifinali dell’Europa League 2019-2020. La partita sarà giocata nello Rhein Energie Stadion di Colonia e sarà trasmessa da Sky Sport a partire dalle ore 21.00. Come arriva il Siviglia Lucas Ocampos (Siviglia), mattatore nei quarti contro il Wolverhampton Il quarto di finale per il Siviglia non è stato di certo una passeggiata. Contro il Wolverhampton gli undici di Lopetegui hanno agguantato la vittoria solo all’88, rete di Ocampos, mentre si stava materializzando l’incubo dei supplementari. Gli spagnoli sono assoluti maestri della competizione, avendola portata a casa ben cinque volte a partire dal 2005. Lopetegui cercherà in tutti i modi di fare in modo che il suo ... Leggi su sport.periodicodaily

