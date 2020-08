Sequestra vigilante con un coltello. Paura al Duomo di Milano (Di mercoledì 12 agosto 2020) A Milano la polizia ha appena accompagnato in questura un cittadino straniero che alle 13 circa si è introdotto nel Duomo e ha preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello. L'uomo, dopo un'opera di mediazione di personale della questura è stato bloccato e disarmato. Sono in corso accertamenti sia sull'identità della persona, sia sulle motivazioni del gesto. Leggi su iltempo

