Scomparse in Lombardia: due 15enni ritrovate in albergo a Napoli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si erano allontanate da Desio, comune in provincia di Milano, all’insaputa dei familiari per trascorrere una vacanza a Napoli. Questa la vicenda di due amiche 15enni che negli ultimi giorni hanno fatto tener massima apprensione da parte dei genitori e non solo. Dopo la paura dei parenti sono state rintracciate, dai militari dell’Arma, nel capoluogo campano. Le indagini, partite della Lombardia, hanno permesso di ritrovare le due giovanissime in un albergo del quartiere San Lorenzo. I carabinieri della compagnia di Napoli Stella, inoltre, hanno denunciato un 63enne e un 33enne. Padre e figlio, entrambi operatori dell’albergo napoletano, denunciati in quanto avrebbero ospitato le ragazze senza che fossero ... Leggi su anteprima24

Milano, 12 agosto 2020 - Un gigantesco piano di assunzioni che, una volta terminato il maxi-concorso, porterà a triplicare il personale impiegato nei centri per l'impiego lombardi. In palio 1214 posti ...

