Roma, Pastore fiducioso: “Intervento all’anca riuscito, recupererò in fretta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Javier Pastore ha lanciato un messaggio incoraggiante sui social network, diretto ai suoi seguaci ed ai sostenitori della Roma. Il fantasista argentino ha fornito aggiornamenti sulla recente operazione all’anca, ben riuscita, ipotizzando un suo repentino rientro in vista della prossima stagione di Serie A: “Ciao! Ieri ho finito l’intervento all’anca al quale mi sono sottoposto qui a Barcellona. È andato tutto bene, a parte un po’ di dolore ora. Come sapete ho combattuto tutta l’anno con questo problema, ma ho cercato di aspettare il più a lungo possibile per operarmi, volevo provare ad essere a disposizione del mister e dei miei compagni fino alla fine. Ora mi concentrerò per recuperare in fretta e preparare al meglio il prossimo campionato. Forza Roma!“. View ... Leggi su sportface

