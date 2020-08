Reazione a Catena 12 agosto 2020: I Ritentacoli (video) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 12 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni I Ritentacoli. Si tratta di tre ragazzi pugliesi che avevano già partecipato al programma qualche anno fa con il nome di I Polpi di Scena. Del polpo stavolta hanno lasciato solo i tentacoli. I Ritentacoli – Giancarlo, Antonello e Marco -, al loro nono tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 8813 euro. Il loro montepremi totale rimane dunque a circa 95mila euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al ... Leggi su ascoltitv

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 12 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - AlbertoPlusPlus : Fantastici questi ragazzi a Reazione a Catena! Prontezza e fantasia eccezionali. - pierlu90 : #reazioneacatena chi/è/stronzo? Autore di reazione a catena No, Stronzo e autore di reazione a catena sono sinonim… - Daisy_94e : reazione a catena INUTILI C.... papà: COGNATI poi sono io a tirare sempre in ballo la parte negativa della famiglia eh ?? - gigipaulsen : guardo reazione a catena e mi manca marco de i tre di denari -