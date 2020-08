Quanto guadagna un politico: deputati, senatori e sottosegretari. Stipendi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quanto guadagna un politico? È una domanda che ricorre piuttosto frequentemente nelle teste degli italiani, ma bussa alla porta con molta prepotenza quando c’è un latrocinio in atto. Può essere il tempo di Tangentopoli (ricordate il famoso lancio di monetine?), ma anche le controversie odierne, come il fatto che qualche deputato si sia arrogato il diritto di pretendere e ottenere il bonus da 600 euro, ovvero il bonus Covid pensato soprattutto per i lavoratori penalizzati dalla pandemia. Ma come, si domandano i cittadini italiani, un politico guadagna già così tanto che ha bisogno anche di 600 euro mentre c’è gente che muore di fame, ha perso il lavoro, non arriva fino alla fine del mese, etc.? Già, ma Quanto ... Leggi su termometropolitico

In un comunicato a firma La Sinistra dal titolo Scuole a settembre: il grido di dolore delle Galmozzi Faremo un esposto ai VV.FF. si fa riferimento ad un contributo “ quasi 500 € ad un influencer per ...

Due consiglieri comunali, di Pd e M5S, e un consigliere regionale della Lega candidato alle regionali. Saltano fuori i nomi dei politici che hanno ottenuto il bonus Inps di 600 euro per autonomi e par ...

