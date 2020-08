Professoressa muore insieme al compagno per overdose a Varese: la trovano le figlie di 8 e 12 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Professoressa muore per overdose nel varesotto: a trovarla le figlie di 8 e 12 anni. La tragedia ieri in provincia di Varese. Il compagno, trovato riverso accanto al lei e trasportato in ospedale in gravi condizioni, è morto a qualche ora di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, per i due sarebbe stato fatale un cocktail di alcol e farmaci. A riportare i dettagli della vicenda è il Corriere della Sera.Riversi sul divano, immobili al primo piano di una villa nel centro del paese, a una manciata di chilometri da Varese. Lei, 48 anni, E. G., era priva di vita. Il suo compagno, a poca distanza, incosciente. Per prime a rendersi conto dell’accaduto le figlie della vittima di 8 e 12 ... Leggi su huffingtonpost

Cede il ghiacciaio: muore Konrad Steffen, scienziato svizzero pioniere degli studi climatici

Era impegnato anche quest’anno in Groenlandia a studiare gli effetti dei cambiamenti climatici ed è morto in una conseguenza del global warming: il cedimento del ghiaccio. Konrad «Koni» Steffen, 68 an ...

