Ostia, 4 cassonetti in fiamme: il rogo investe le auto. Raggi: “Queste immagini fanno male” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questa mattina in viale dei Romagnoli, a Ostia, la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per spegnere un incendio di quattro cassonetti. Il vento ha ha fatto sì che le fiamme si propagassero, coinvolgendo alcune auto che erano parcheggiate nelle vicinanze. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato così l’episodio, rilanciando il video su Facebook: “Queste immagini fanno male. Si tratta di gesti criminali che creano non solo danni per l’ambiente ma soprattutto alle tasche di noi cittadini. Perché paghiamo con i nostri soldi questi episodi vergognosi. Come purtroppo sapete non si tratta di casi isolati. Da inizio anno, pensate, sono stati dati alle fiamme circa 180 cassonetti in ... Leggi su ilfattoquotidiano

