Nba, Phoenix sempre perfetta: 7 su 7. Memphis travolta da Boston: e ora? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : 61 punti di Damian Lillard e i Portland Trail Blazers si prendono l'8° posto nella Western Conference ?? ?? 7/7 nel… - Gazzetta_NBA : #Nba @Suns Phoenix sempre perfetta: 7 su 7. @memgrizz Memphis travolta da Boston: e ora? - DonaFois : RT @andrea_pecchia: #NBA, i risultati della notte: #Lillard ne fa 61, @memgrizz ko, @Suns e @spurs ci credono ancora. #WholeNewGame #NbaTi… - andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: #Lillard ne fa 61, @memgrizz ko, @Suns e @spurs ci credono ancora. #WholeNewGame… - SkySportNBA : NBA, i risultati della notte: Lillard ne fa 61, Memphis ko, Suns e Spurs ci credono ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Phoenix

Sky Sport

Phoenix batte Philadelphia (o meglio, le seconde linee) e vince la settima partita consecutiva nella “bubble” grazie ai 35 punti di Devin Booker, rimanendo in corsa per un posto nel play-in del West p ...E’ andata in archivio un’altra nottata NBA interessante, con sette match di altissimo profilo. Nell’ormai arcinota “bolla” di Orlando ci si sta avvicinando alla conclusione della regular season e alla ...