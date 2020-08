MotoGp, Danilo Petrucci non ha dubbi: “lavorando con impegno, arriverà anche il nostro momento” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non è stato certamente un avvio di stagione facile né per la Ducati e né per Danilo Petrucci, che non è riuscito a trovare fin qui il giusto feeling con la sua moto che gli potesse permettere di lottare con i migliore. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota di Terni non ha brillato nemmeno a Brno, motivo per il quale l’obiettivo per il GP d’Austria sarà quello di riscattarsi, su un circuito in cui ha come miglior risultato un quinto posto ottenuto nel 2018: “la gara di Brno è stata deludente perché sinceramente pensavo di ottenere un risultato migliore, soprattutto dopo le buone qualifiche del sabato. Stiamo faticando a trovare il feeling con questi pneumatici e siamo stati poco costanti durante tutto il fine settimana. Dobbiamo cercare di restare positivi e soprattutto ... Leggi su sportfair

Dici Red Bull Ring e pensi a Ducati, perché la moto italiana è imbattuta sulla pista austriaca. Negli ultimi 4 anni nessuno è mai riuscito a battere la Desmosedici, ma Dovizioso e Petrucci arrivano da ...

MotoGP: Danilo Petrucci in Austria alla ricerca del feeling con le gomme

Ducati alla ricerca del problema da risolvere per ovviare al gap accusato da Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller rispetto a KTM, Yamaha e Suzuki nel Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno.

