Monza, Donati: «Difficile lasciare il Lecce» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giulio Donati ha salutato il Lecce dopo la firma con il Monza: le dichiarazioni dell’ex esterno giallorosso su Instagram Giulio Donati, nuovo calciatore del Monza, ha salutato attraverso Instagram il Lecce dopo la retrocessione in Serie B. «La vita è fatta di scelte, alcune, come è stata questa difficili da prendere. L’affetto che mi lega a questa città non cambierà mai, così come lo è stato dal primo giorno che arrivai 10 anni fa. Spero di aver dimostrato tutto questo in campo, perché Lecce merita tutta la passione che un giocatore può avere. Un grazie di cuore va rivolto a tutti, dal presidente che ancora una volta si è dimostrata una persona che ama la propria squadra e cerca di dare il ... Leggi su calcionews24

