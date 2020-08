Mascherina all’aperto per tutti dopo Ferragosto? Primi obblighi per regioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sarà presto necessario indossare la Mascherina all'aperto sempre e in tutta Italia? La possibilità è concreta vista la curva dei nuovi positivi purtroppo in aumento da nord a sud della nostra penisola. Si potrebbe ritornare all'obbligo di indossare la misura di protezione in qualsiasi luogo ci si trovi, anche in piazze e strade e non solo in caso di assembramenti. Sembra chiaro oramai che il Governo stia monitorando costantemente la situazione in questa prima parte di agosto in cui gli spostamenti per vacanze anche al di fuori del nostro paese stanno facendo di nuovo aumentare i casi di positività a Covid-19. Sembra assodato che si attenderanno i dati di Ferragosto, dunque del prossimo 15 agosto, per capire se si dovrà tornare alla Mascherina all'aperto in tutte le ... Leggi su optimagazine

AntonioMaggios : La mascherina sempre con me, sempre pronta all’utilizzo nei luoghi chiusi e all’aperto nei luoghi un po’ più ...aff… - Avvenire_Nei : La mascherina? «All’aperto non serve». Viaggio tra i ragazzi in vacanza, che hanno dimenticato il Covid. Da Gallipo… - lorepregliasco : Tornano l'obbligo di mascherina all'aperto e la chiusura dei locali: il piano del governo - cesarebrogi1 : RT @lorepregliasco: Tornano l'obbligo di mascherina all'aperto e la chiusura dei locali: il piano del governo - alen_iglicar : RT @amArizona13: Cerco di evitare quelli che girano con la mascherina all'aperto, sono contagiosi, hanno il batterio della stupidità, malat… -

