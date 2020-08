Magrebino entra in Duomo: ​punta il coltello a un agente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Galici È entrato armato di coltello all'interno del Duomo di Milano e qui ha preso in ostaggio una guardia giurata prima di essere bloccato e arrestato Momenti di panico poco fa in Duomo a Milano. Un uomo Magrebino ha fatto irruzione della chiesa simbolo della città armato di coltello e ha preso in ostaggio una guardia giurata. La situazione si è sbloccata solo grazie alla mediazione da parte del personale di polizia e dei funzionari che sono accorsi sul luogo, che l'hanno convinto a lasciare libero l'ostaggio. Successivamente lo straniero è stato disarmato e immobilizzato. In questo momento si trova in Questura, dove sono in corso le operazioni di identificazione. La polizia sta cercando di capire i motivi che l'hanno spinto a compiere ... Leggi su ilgiornale

