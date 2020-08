Lignano non avrà il suo incendio del mare a Ferragosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Niente fuochi d'artificio a Lignano Sabbiadoro, dopo oltre 60 anni, a causa dell'emergenza Covid-19. Lo spettacolo pirotecnico che ha sempre animato il Ferragosto sulla riviera friulana , il 15 a ... Leggi su udinetoday

Niente fuochi d'artificio a Lignano Sabbiadoro, dopo oltre 60 anni, a causa dell'emergenza Covid-19. Lo spettacolo pirotecnico che ha sempre animato il Ferragosto sulla riviera friulana, il 15 a Sabbi ...

Biker Fest, Lignano si prepara al grande raduno

La passione per le due ruote non si ferma, non può. Per qualche tempo può restare chiusa in garage o in officina ma poi riparte, e così gli organizzatori del Biker Fest International non si sono arres ...

