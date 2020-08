Le vittime di Castelmagno: Marco, 24enne alla guida, i 2 fratelli Elia e Nicolò, Camilla e Samuele (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tutti in vacanza, tutti giovanissimi: sono le vittime del drammatico incidente verificatosi nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. Il gruppo di giovani, dopo cena, aveva deciso di trascorrere la serata all’Alpe Chastlar, per osservare le stelle in uno dei punti più panoramici della vallata. alla guida del fuoristrada precipitato questa notte c’era un 24enne di Savigliano, Marco Appendino, scomparso dopo aver perso il controllo del mezzo insieme ad altri quattro giovanissimi. Le altre vittime sono i fratelli Elia e Nicolò Martini, di 14 e 17 anni, di San Sebastiano di Fossano, figli di uno storico margaro di ... Leggi su huffingtonpost

