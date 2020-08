Ilaria D’Amico, addio al calcio e confidenze Buffon: nuovo programma (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico ha detto addio al mondo del calcio. Dopo ben 23 anni di attività, ha deciso di voltare pagina. Ma rimanendo in casa Sky, dove è stata sempre stimolata ed è riuscita a mantenere intatta la sua passione per lo sport. Ha deciso di abbandonare quella comfort zone per iniziare una nuova avventura televisiva, che … L'articolo Ilaria D’Amico, addio al calcio e confidenze Buffon: nuovo programma proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

