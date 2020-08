Il segreto di Lukaku all’Inter: niente fritti, mozzarella e formaggi. Sì a pesce, bresaola e carne bianca (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il segreto di Romelu Lukaku all’Inter? E’ l’alimentazione, scrive Tommaso Lorenzini su Libero. Raccontando il regime di dieta rigorosa a cui Antonio Conte ha obbligato il suo attaccante. Il tecnico ha dato mandato ai nutrizionisti nerazzurri di ideare un menù ad hoc per il belga, per scolpirne i muscoli e aumentarne agilità e resistenza senza ridurre la sua forza. Romelu, infatti, ha un debole per la buona cucina. Ai tempi dell’Everton ammetteva: «In estate, quando non giochiamo, non rinuncio mai a pizze e hamburger». E durante un ritiro della nazionale Eden Hazard lo immortalò a tavola “impegnato a distruggere un piatto zeppo di carne, patatine fritte e salse”. Così Conte ci ha messo un freno. Lorenzini racconta la dieta di ... Leggi su ilnapolista

Il cugino di Romelu Lukaku, Boli Bolingoli, non è andato in quarantena dopo un viaggio 'segreto' in Spagna. La Premiership verso la sospensione. Boli Bolingoli-Mbombo è al centro delle polemiche in Sc ...

Nei quarti di finale e con una difesa che non prende più gol. L'Inter aspetta di sapere chi sfiderà lunedì a Dusseldorf (Bayer Leverkusen favoritissimo sui Glasgow Rangers dopo il 3-1 in trasferta del ...

