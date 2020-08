Guardia sequestrata al Duomo, Salvini rilancia il video shock (Di giovedì 13 agosto 2020) Sta facendo il giro dei social il video del 26enne egiziano che mercoledi’ mattina ha perso in ostaggio una Guardia giurata nel Duomo di Milano. Il filmato con l’uomo che punta il coltello alla gola della Guardia sequestrata, e’ stato rilasciato dalla Questura meneghina ed finito immediatamente sulla pagina di Matteo Salvini, che lo ha rilanciato sottolineando come il protagonista sia un immigrato. LEGGI ANCHE > Gli otto minuti di sequestro al Duomo, sotto la minaccia del coltello Il significato politico del video della Guardia sequestrata Il leader leghista ha postato il video segnalando il fatto che le immagini fossero forti, e specificando bene il ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Guardia sequestrata al Duomo, Salvini rilancia il video shock #matteosalvini #Duomo #Video - paolo_azzoni : @RadioSavana @BasedPoland si sa niente della guardia sequestrata? E' ferito? Ovviamente totale silenzio dei media.. no comment - FedericoMorchi1 : Sequestro guardia giurata al #Duomo, fonte PD dichiara: Il migrante l'ha trovata gia' sequestrata. #StopInvasione - GenovaQuotidian : Incidente sul lavoro all’Expo, area sequestrata dalla Guardia Costiera - AleRepossi : Piantagione di #marijuana sequestrata a Monticelli Pavese. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di #Pavia… -