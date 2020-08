Gazpacho, che passione! Ti depuri e rinfreschi l’organismo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Buono, fresco, coloratissimo e soprattutto ricco di sostanze benefiche. Il Gazpacho è una zuppa tradizionale della cucina spagnola, soprattutto in Andalusia, dove si consuma con ortaggi di stagione e pane tostato in una ciotola di terracotta, poiché questa trattiene meglio i sapori. Re del piatto è il pomodoro, che in estate raggiunge il massimo delle sue proprietà benefiche per l’organismo. Un pieno di antiossidanti Questo ortaggio tipico dei Paesi mediterranei è infatti un vero e proprio concentrato di licopene, componente che si trova solo nel pomodoro, che non è solo uno dei carotenoidi più importanti presenti nel plasma sanguigno, ma è anche quello che disattiva l’ossigeno singoletto. Un’azione confermata da numerose ricerche scientifiche che hanno dimostrato come un regolare consumo di ... Leggi su dilei

