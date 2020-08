Forte scossa di terremoto a El Salvador: sisma avvertito anche nella capitale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Forte scossa di terremoto registrata a El Salvador: secondo il Ministero dello Sviluppo del Paese centroamericano si è trattato di un evento magnitudo 5.3 (4.9 secondo l’USGS). Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Il sisma, avvertito anche nella capitale San Salvador, è stato registrato alle 03:25 UTC.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

