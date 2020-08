Fiumicino: sì alla processione a mare per la Festa dell’Assunta, ma niente bancarelle e spettacoli. Ecco tutte le info (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come di consueto, la processione a mare per la Festa dell’Assunta, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Porto della Salute per il prossimo sabato 15 agosto si farà, anche se nel rispetto delle norme anti contagio. Annullate però tutte le maniFestazioni a carattere civile, le bancarelle e gli spettacoli che ogni anno animano via di Torre Clementina a Fiumicino. Il programma di Ferragosto, così come stabilito dalla Parrocchia in accordo con Comune di Fiumicino, Polizia locale, Commissariato di Polizia e Capitaneria di Porto, prevede a partire dalle 17 di sabato la celebrazione all’aperto di fronte alla chiesa in via di Torre Clementina della Santa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Siamo convinti che ogni frazione del nostro territorio meriti lo stesso livello di attenzione. Non esistono cittadini di serie inferiore rispetto al Centro Storico e Stazione. Per questo motivo la nos ...

Tra aerei, traghetti e pullman ecco quanti sono gli italiani in vacanza nelle località a rischio di contagio Sono circa centomila gli italiani in vacanza nelle località a rischio coronavirus: il numer ...

Tra aerei, traghetti e pullman ecco quanti sono gli italiani in vacanza nelle località a rischio di contagio Sono circa centomila gli italiani in vacanza nelle località a rischio coronavirus: il numer ...