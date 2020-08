Fall Guys: Ultimate Knockout è il fenomeno dell'estate, con 8 milioni di giocatori su PS4 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fall Guys: Ultimate Knockout è destinato a diventare il gioco fenomeno di questa estate . Il titolo di Mediatonic è stato pubblicato all'inizio del mese su PC, dove viene venduto a 19,99 € tramite Steam, dove ha già oltre 2 milioni di copie vendute, ma è presente anche su PS4, come gioco gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus.è molto difficile conoscere ufficialmente il numero esatto di giocatori sulla console di casa Sony, ma il tracker Gamestat, collegato ai trofei dei giochi, indica che Fall Guys: Ultimate Knockout ha 8.200.000 giocatori su PS4. Anche se ... Leggi su eurogamer

MYMALK4PON3 : Fall Guys tendrá un Twitch Rivals - FTREFORMED : O va el Fall Guys o me ceno a mi abuela - diogo_deuss : RT @duarteee_1904: Fall guys é mel ahahahah - koteunbae : mio fratello ha scaricato fall guys sulla play, finalmente posso giocare pure io a qualcosa - GCardoso192 : RT @duarteee_1904: Fall guys é mel ahahahah -