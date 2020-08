Deraglia treno in Scozia: tre morti e diversi feriti gravi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un gravissimo incidente ferroviario si è verificato oggi in Scozia, nella regione di Aberdeen. Secondo i media locali, ci sarebbero almeno tre morti - una delle vittime è il macchinista del convoglio -... Leggi su tg.la7

