CorSera – Da riserva di lusso a uomo in più: Eriksen ora tocca a te (Di mercoledì 12 agosto 2020) Christian Eriksen pronto a prendersi definitivamente l’Inter Dopo un periodo piuttosto lungo di adattamento, sia per scelte tattiche sia per caratteristiche, sembra essere arrivato per Christian Eriksen il momento di rendersi protagonista con l’Inter. “Non è più un corpo estraneo, non si è sentito sminuito dalla panchina, ha reagito con il carattere che gli rimproveravano di non avere. E’ l’uomo giusto, può ricoprire più ruoli, agire alle spalle di Lukaku e fargli da spalla se necessario. Il danese ha finalmente capito il tecnico. Si è messo a disposizione senza polemiche, aggiungendo qualità che in Europa League pochi hanno e facendo la differenza entrando dalla panchina. Otto minuti e un gol contro il Getafe, mezzora e giocate di alta ... Leggi su intermagazine

