Contagi dall’estero, furia De Luca: “Quarantena automatica per chi rientra in Campania” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito ai nuovi casi di Contagi relativi a cittadini rientrati da viaggi all’estero (leggi qui), il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmerà stasera una nuova Ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano nella nostra regione. Dichiarazione del Presidente: “Si ribadisce la necessità assoluta e urgentissima di un controllo severo alle frontiere e negli aeroporti. Per la Campania, avendo verificato che alcuni nostri concittadini, dopo un viaggio a Malta hanno contratto e portato il Contagio, si rende inevitabile l’obbligo per tutti coloro che tornano nella nostra regione, di andare automaticamente in quarantena, pena denuncia penale e ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : #FEDRIGA: «NON SI ENTRA ILLEGALMENTE? CONTE HA PRESO IN GIRO IL FRIULI, GLI IRREGOLARI ARRIVANO OGNI GIORNO E L’80%… - LegaSalvini : #Fedriga: «Conte ha preso in giro il Friuli. L’80% dei contagi viene dall’estero» - infoitinterno : Coronavirus, nuovi contagi in Toscana: molti sono relativi a rientri dall'estero - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: Sono 26 i nuovi contagi da #coronavirus in #Liguria. A dirlo è il governatore ligure Giovanni #Toti. Il Presidente ha poi… - ItaliaOggi : Covid, aumentano i contagi, 481. Tamponi in 48 ore per chi rientra dall'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi dall’estero Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera