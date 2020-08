Centomila italiani in vacanza in località a rischio. L'allarme del rientro dall'estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si fa presto a dire: o a tutti gli italiani che torneranno dai Paesi europei in cui l' è ripartita, dai ragazzini che cercano la movida in Croazia al cinquantenne che sta sorseggiando un bicchiere di ... Leggi su leggo

rebeccalandi88 : Virus, centomila italiani in vacanza in località a rischio: rischio bomba sanitaria - __Emigrante__ : RT @__Emigrante__: Capito? Se la Legge funzionasse, le strade sarebbero deserte. Se i sondaggi fossero onesti, scopriremo che l'80% dei ben… - pop_and_love : Centomila cantanti italiani che da mesi cercano di lanciare il ballo dell'estate. Jerusalema di Master KG: - micioruffi : @borghi_claudio Vellicare la piazza augurandosi l’eco delle pance antieuro va bene? Bene allora anche la tutt’erba… -

Ultime Notizie dalla rete : Centomila italiani Virus, centomila italiani in vacanza in località a rischio: rischio bomba sanitaria Il Messaggero Centomila in vacanza in località a rischio. L’allarme del rientro in Italia

Centomila in agosto sono poca cosa, nell’epoca pre Covid era il numero di passeggeri che in un solo giorno contava un unico aeroporto italiano, quello di Fiumicino. Ovviamente c’è stato un crollo degl ...

Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso a Modica

Modica - Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso a Modica nel calendario dell’Estate Modicana. Dopo il fermo obbligato causato dal Covid19, Enrico Lo Verso torna a vestire i panni di Vitangelo Mosca ...

Centomila in agosto sono poca cosa, nell’epoca pre Covid era il numero di passeggeri che in un solo giorno contava un unico aeroporto italiano, quello di Fiumicino. Ovviamente c’è stato un crollo degl ...Modica - Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso a Modica nel calendario dell’Estate Modicana. Dopo il fermo obbligato causato dal Covid19, Enrico Lo Verso torna a vestire i panni di Vitangelo Mosca ...