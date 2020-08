Cade nel fiume: ragazza di 24 anni salvata dai vigili del fuoco (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'intervento dei vigili del fuoco a Sacco Pastore Apprensione a Montesacro dove una ragazza è caduta nel fiume per poi essere salvata dai pompieri. La storia a lieto fine poco prima delle 21:00 di ... Leggi su romatoday

