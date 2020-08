Buccino punge le Rodriguez: “Per buona pace loro non sto con Iannone” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cristina Buccino si confida. Dopo essere stata protagonista di un duro e pesante sfogo su Instagram pochi giorni fa – sfogo in cui ha chiarito di essere single e di non aver avuto una love story con il pilota Andrea Iannone -, è tornata sulla sua situazione sentimentale. Nel farlo ha ulteriormente spiegato quali sono … L'articolo Buccino punge le Rodriguez: “Per buona pace loro non sto con Iannone” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

