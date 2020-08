Bonus 1000 euro, le storie degli autonomi beffati dalla regola del calo del reddito (che non è stata modificata). “Non ho guadagnato nulla, ma non ho potuto chiederlo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) A giugno, quando il decreto Rilancio era ancora all’esame del Parlamento, il problema era già noto. E i rappresentanti delle partite Iva lo hanno ribadito al governo durante gli Stati generali dell’Economia, ricevendo rassicurazioni che il requisito per ottenere il Bonus 1000 euro di maggio sarebbe stato modificato. Invece il “test” sul calo del reddito nel secondo bimestre è rimasto identico nella versione finale della legge, con il risultato che – come da attese – tantissimi lavoratori autonomi sono stati esclusi da quell’aiuto nonostante siano in forte difficoltà a causa degli effetti del lockdown. Una beffa ancora più amara da quando è emerso che delle indennità Inps hanno fruito ... Leggi su ilfattoquotidiano

