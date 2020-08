WTA Praga – Halep, che fatica il ritorno! Serve il tie-break del 3° set per battere Polona Hercog (Di martedì 11 agosto 2020) Ritorno al tennis complicato per Simona Halep. La tennista romena, attuale numero 2 del ranking mondiale femminile, si è presentata al WTA di Praga dopo 6 mesi di stop dovuti al ben noto lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. E riprendere confidenza con il campo non è mai facile. Lo dimostrano le 3 ore e 32 minuti che sono servite alla Halep per battere Polona Hercog, numero 46 WTA, sulla terra rossa ceca. Halep si è imposta in 3 set con il punteggio di 6-1 / 1-6 / 7-6 (7-3).L'articolo WTA Praga – Halep, che fatica il ritorno! Serve il tie-break del 3° set per battere Polona ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #WtaPrague 2020: #Halep soffre, ma supera #Hercog in tre set - CamilaGiorgi_it : Camila sarà in campo oggi pomeriggio: al @tennispragueopn tra le qualificate la sorteggiata come sua avversaria è l… - vitasportivait : ?? #Tennis | WTA Praga ???? Sì ferma subito Jasmine #Paolini ???? a Praga. L'azzurra lotta ma deve arrendersi alla sup… - MauroZammuto : @LadiesOpenPA @LucaFiorino24 @WTA Si è infortunata a Praga.Mi dispiace ?? - livetennisit : WTA Praga: Jasmine Paolini dopo una durissima battaglia si arrende a Elise Mertens, n.23 del mondo -