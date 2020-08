Weekend in Abruzzo sulle orme del lupo (per adulti e bambini) (Di martedì 11 agosto 2020) L’orizzonte perso, il cielo vasto, la montagna forte, il bosco fitto, il silenzio finto. In una parola: l’Abruzzo. E poi loro, i lupi: quasi estinti, salvàti dal Parco Nazionale della Majella di cui sono simbolo, finalmente rinati. Ma non solo, perché oltre ai predatori ci sono pure le prede: cervi, daini, cinghiali. Un’oasi d’incanto e di verità, fondata dai Carabinieri e dalla Forestale e gestita oggi da chi questi animali li studia, li capisce, li accudisce, li cura e li ama. Leggi su vanityfair

