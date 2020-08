Tragico incidente sul GRA, si ribalta con l’auto: morto 21enne (Di martedì 11 agosto 2020) Ha perso la vita a soli 21 anni Adriano Perotti, un giovane rimasto coinvolto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto in un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare. Adriano non ce l’ha fatta, troppi gravi le ferite riportate nell’impatto: è deceduto domenica pomeriggio al Policlinico Tor Vergata. incidente mortale sul GRA Adriano – nella notte tra sabato 8 agosto e domenica 9- come riporta Il Messaggero era a bordo di una Smart (quella a due posti) con due amiche di 20 e 25 anni. Per cause in corso di accertamento, l’auto si è ribaltata sul Grande Raccordo Anulare, fra la Rustica e Tiburtina. Il giovane 21enne – forse per la stanchezza o un attimo di distrazione – pare abbia perso il controllo dell’auto. Un impatto fatale che gli è costato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tragico incidente sul GRA, si ribalta con l’auto: morto 21enne - infoitinterno : Ponza, disposta l'autopsia sul corpo di Gianmarco Pozzi: l'ipotesi di un tragico incidente mentre si allenava | Lun… - oggitreviso : Tragico incidente di San Fior, nel registro degli indagati tutti i conducenti - infoitinterno : Messina, continuano le ricerche del piccolo Gioele: dopo sette giorni estesa l'area di ricerca | Tra le quattro ipo… - PrimaStampa_eu : Cronaca Messina, continuano le ricerche del piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi: tra le quattro ipotesi l'omic… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente, muore sedicenne sbalzato dal ciclomotore BlogSicilia.it Matteo Della Bordella ricorda l’amico Matteo Pasquetto: “Eri un passo avanti a tutti”

LECCO – “Non ci sono parole, non ci sono risposte. Ci sono solo tanti pensieri e domande, una su tutte rimbomba nella mia testa dall’ultimo momento in cui ti ho visto: “perché è successo a te e non a ...

Daniel muore a 15 anni con lo scooter: era una promessa del rugby

Tragico incidente stradale in Abruzzo: morto un ragazzo di 15 anni. Daniel Colarossi, questo il nome della vittima, era alla guida di uno scooter quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ...

LECCO – “Non ci sono parole, non ci sono risposte. Ci sono solo tanti pensieri e domande, una su tutte rimbomba nella mia testa dall’ultimo momento in cui ti ho visto: “perché è successo a te e non a ...Tragico incidente stradale in Abruzzo: morto un ragazzo di 15 anni. Daniel Colarossi, questo il nome della vittima, era alla guida di uno scooter quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ...