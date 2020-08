Seconda notte di proteste in Bielorussia, a Minsk sassaiola e molotov dei manifestanti contro la polizia (Di martedì 11 agosto 2020) Seconda notte di proteste nel centro di Minsk, capitale bielorussa diventata il teatro principale della contestazione, dopo l’elezione del capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko. I manifestanti, che hanno lanciato una fitta sassaiola di molotov contro la polizia, si sono ritirati verso la stazione della metropolitana Sportivnaya, sempre piuù lontano dal centro della città che era stato sgomberato intorno alle 23 ora locale (le 22 in Italia) di ieri sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

