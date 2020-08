Roma Ausilio, i giallorossi ci provano. Ipotesi Totti come ds (Di martedì 11 agosto 2020) Roma Ausilio, i giallorossi ci provano. Ipotesi Totti come direttore sportivo, la società sta già pensando al futuro La Roma progetta il futuro. La società – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – i capitolini stanno organizzando l’organigramma societario in vista della prossima stagione. Friedkin vorrebbe ingaggiare due profili come il direttore tecnico e quello sportivo. Per il primo ruolo ci sono tantissime voci, tra cui quella di un ritorno di Totti. Attenzione anche ad Ausilio, che potrebbe essere chiamato a ricoprire il ruolo di dt. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

