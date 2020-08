Raggi bis, l’endorsement di Beppe Grillo: “Daje” (Di martedì 11 agosto 2020) L’endorsement di Beppe Grillo per il Raggi bis: “Daje”. I malumori nel partito non mancano. ROMA – A distanza di meno di 24 ore dall’ipotesi di un Raggi bis è arrivato l’endorsement di Beppe Grillo sui social. Una foto pubblicata dal comico ligure con lui che abbraccia l’attuale sindaca di Roma con “Daje”. Non è la prima volta che il fondatore del MoVimento si esprime a favore dell’inquilino del Campidoglio. Una candidatura che dovrà, però, passare su Rousseau e i malumori all’interno del Movimento non sono mancati. Pubblicato da Beppe Grillo su Martedì 11 agosto 2020 I malumori I malumori all’interno del MoVimento 5 Stelle non ... Leggi su newsmondo

