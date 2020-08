"Pronti a occupare la prefettura contro gli immigrati": la sfida di Cateno De Luca, come gode Salvini (Di martedì 11 agosto 2020) A mali estremi, estremi rimedi. E questi ultimi sono quelli minacciati dal sindaco di Messina, il vulcanico Cateno De Luca, che denuncia come la città non possa reggere ulteriori sbarchi di immigrati, le strutture e la popolazione sono già al collasso. De Luca dà voce ai cittadini, che definisce disperati: "Non se ne può più", sottolinea. Ma non è tutto: "Se il 23 agosto gli immigrati non andranno via occuperemo la prefettura", promette Cateno De Luca. Parole riprese e rilanciate sui social da Matteo Salvini, che mostra di sposare e condividere la campagna del sindaco. Nel video che potete vedere qui sotto, De Luca si riferisce al caos-clandestini a Bisconte, ... Leggi su liberoquotidiano

A mali estremi, estremi rimedi. E questi ultimi sono quelli minacciati dal sindaco di Messina, il vulcanico Cateno De Luca, che denuncia come la città non possa reggere ulteriori sbarchi di immigrati, ...

Bergamo, «se aumentano le accise sui diesel, pronti a fermare i tir»

«Così l’Italia non riparte più, il governo ci obbliga a un fermo dei camion». Il segretario provinciale della Federazione degli autotrasportatori italiani (Fai) di Bergamo, Doriano Bendotti, commenta ...

