Prince of Persia: The Dagger of Time torna a mostrarsi in un nuovo trailer (Di martedì 11 agosto 2020) Sebbene Ubisoft abbia presentato l'idea del gioco al pubblico solo a febbraio, Prince of Persia: The Dagger of Time è arrivato lontano nella sua produzione. Originariamente il gioco doveva essere disponibile durante la primavera del 2020, ma sembra che il Coronavirus abbia causato il rinvio del lancio. Tuttavia, Ubisoft ha offerto ai fan un nuovo trailer che fornisce un assaggio di quello che i giocatori possono aspettarsi da questo titolo.Quando i fan hanno scoperto che un nuovo gioco di Prince of Persia era in lavorazione, sono rimasti entusiasti. Questa è il primo titolo della serie in circa un decennio, ma The Dagger of Time non è esattamente come gli altri ... Leggi su eurogamer

