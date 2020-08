Paris Saint-Germain: un positivo al Coronavirus nella formazione Under 19 (Di martedì 11 agosto 2020) Un caso di positività al Coronavirus in casa Paris Saint-Germain: si tratta di un calciatore della formazione Under 19 Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain. Un calciatore della formazione Under 19 è risultato positivo al Coronavirus dopo i test effettuati nei giorni scorsi. Il giovane è stato posto in isolamento e svolgerà controlli medici per accertare l’ottima condizione di salute. Annullata l’amichevole con il Versailles, in programma mercoledì 12 agosto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

