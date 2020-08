NASCAR le ultime notizie di questa settimana (Di martedì 11 agosto 2020) Buongiorno, e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le notizie della settimana dal mondo NASCAR. Siamo ad agosto, un mese che risulterà decisivo per decidere chi continuerà a lottare per il titolo. Non dimenticate l’appuntamento con le gare. Qui di sotto, vi riproponiamo quella di domenica scorsa. NASCAR Consumers Energy 400: Harvick bis per un soffio La prima delle notizie della settimana: l’ultimo calendario NASCAR La NASCAR ha pubblicato la tranche finale del calendario 2020, con le tappe che vanno da settembre a novembre. Rispetto alle gare estive, questa parte del calendario riporta un pizzico di normalità. Non ci sono prove infrasettimanali (che tra l’altro ... Leggi su sport.periodicodaily

E con questa fanno due. Dopo aver vinto la gara di sabato, Kevin Harvick ha fatto sua anche la manche di domenica della NASCAR del Michigan, la Consumers Energy 400. “The Closer” domina il pomeriggio, ...

E con questa fanno due. Dopo aver vinto la gara di sabato, Kevin Harvick ha fatto sua anche la manche di domenica della NASCAR del Michigan, la Consumers Energy 400. "The Closer" domina il pomeriggio, ...