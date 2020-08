MotoGP Morbidelli: 'In Austria con grande fiducia nei miei mezzi' (Di martedì 11 agosto 2020) La Yamaha Petronas viaggia alla volta del GP di Austria, quarta prova del mondiale 2020 della MotoGP, con due punti fermi: la leadership iridata di Fabio Quartararo e la consacrazione di Franco ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #MotoGP #Yamaha #Petronas #Morbidelli: 'In Austria con grande fiducia nei miei mezzi' - dianatamantini : MOTOGP - Franco Morbidelli verso Spielberg con fiducia dopo il primo podio MotoGP. 'Non uno dei migliori tracciati… - Flaccomen : RT @corsedimoto: MOTOGP - Franco #Morbidelli verso Spielberg con fiducia dopo il primo podio #MotoGP. 'Non uno dei migliori tracciati per l… - corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli verso Spielberg con fiducia dopo il primo podio #MotoGP. 'Non uno dei migliori tracciat… - infoitsport : MotoGP, i promossi e bocciati del fine settimana. Binder e Morbidelli, che prime volte! Valentino Rossi consistente… -