Monza, ora è anche ufficiale: ecco Maric (Di martedì 11 agosto 2020) Monza - Che Mirko Maric fosse praticamente un giocatore del Monza era ormai noto, ma adesso è arrivato anche l'ultimo passo. Quello dell'ufficialità, comunicata dal club brianzolo. Il tandem ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato | #Monza, ora è ufficiale: #Maric rinforzo per la #SerieB ?? - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza, ora è ufficiale: #Maric rinforzo per la #SerieB ?? - sportli26181512 : Monza, ora è anche ufficiale: ecco Maric: Per l'attaccante prelevato dall'Osijek contratto fino al 30 giugno 2025 - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza, ora è ufficiale: #Maric rinforzo per la #SerieB ?? - Mr9_88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza, ora è ufficiale: #Maric rinforzo per la #SerieB ?? -