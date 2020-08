Luigi Di Maio batta un colpo sulla Bielorussia (Di martedì 11 agosto 2020) Le elezioni in Bielorussia sono state una truffa. A dirlo non soltanto i sondaggi e gli exit-poll che fino a sabato scorso davano vincente con una larga maggioranza la leader dell’opposizione Svyatlana Tsikhanouskaya, ma le centinaia di testimonianze nei seggi durante lo spoglio che dalle varie zone della capitale Minsk fino ai tanti villaggi della campagna bielorussa, hanno fornito fin dalla domenica sera, un quadro netto e chiaro con la schiacciante vittoria dell’opposizione.Ma il satrapo Aljaksandr Lukašėnka non aveva nessuna intenzione di farsi a parte dopo 26 anni ininterrotti di potere assoluto e cosi ha fatto ciò che i dittatori sanno fare meglio: negare lo stato di diritto, falsare la realtà, riscrivere la storia, schiacciare con violenza ogni dissenso. Nel tragitto notturno fra i seggi e la Commissione Elettorale Centrale ... Leggi su huffingtonpost

