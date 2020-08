L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv: va in scena l’orrore (Di martedì 11 agosto 2020) Sarah Scazzi, la sua triste storia sarà raccontata in una serie tv con la regia di Pippo Mezzapesa e un documentario diretto da Christian Letruria e scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Il delitto di Sarah Scazzi raccontato in una serie tv e un documentario La produzione ha acquisito i diritti per sviluppare il progetto dal libro “Sarah – La ragazza di Avetrana”, scritto da Piccinni e Gazzanni che, pubblicato da Fandango Libri a fine luglio, è già arrivato alla seconda ristampa e ha riportato alla luce la drammatica vicenda accaduta quasi dieci anni fa, che ha visto vittima una ragazza di appena 15 anni strangolata dalla cugina e dalla zia, e gettata in un pozzo. Nel libro è contenuta anche una lettera scritta da ... Leggi su urbanpost

