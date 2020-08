La coreografia di Dorado la balla Mahmood ed è già pronta per Tik Tok (video) (Di martedì 11 agosto 2020) La coreografia di Dorado la presenta Mahmood: il cantante si muove a passi di danza e lancia la coreografia perfetta per spopolare su Tik Tok! A dare prova ai fan di come mettere in passi di danza Dorado è stato lo stesso artista, artefice del brano con Sfera Ebbasta e Feid. Ha messo a lavoro la sua Dorado Family Gang: donne e uomini di tutte le età, bambini inclusi! Il risultato è un video virale condiviso dal cantante sui social che lancia l'idea di una coreografica perfetta per Tik Tok. Nel momento in cui verrà emulata dai Tiktoker più seguiti, non c'è dubbio che spopolerà in rete, come del resto sta già facendo il videoclip ufficiale del brano registrato in un museo. ... Leggi su optimagazine

